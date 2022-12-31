المغرب يغلق حدوده أمام القادمين من الصين اعتبارا من 3 يناير

أعلنت السلطات المغربية حظر دخول القادمين من الصين اعتبارا من الـ3 من يناير "لتجنب موجة جديدة من العدوى" بفيروس كورونا.

وجاء في بيان صادر عن الخارجية أن "السلطات المغربية قررت منع جميع المسافرين القادمين من الصين، أيا كانت جنسيتهم، من الولوج إلى تراب المملكة".

وقالت الوزارة إن القرار اتخذ "على ضوء تطور الوضعية" المرتبطة بجائحة كوفيد-19 في الصين، وبـ "قصد تفادي موجة جديدة من العدوى في المغرب وكل تداعياتها".

وتراجعت بكين عن تطبيق ما يسمى سياسة "صفر كوفيد" بدون سابق إنذار في 7 ديسمبر بعد ثلاث سنوات على ظهور أولى الإصابات بفيروس كورونا في مدينة ووهان في وسط الصين.

وأدى رفع القيود إلى ارتفاع عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 في البلاد إلى حد كبير.

وقررت فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة، وكذلك الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، هذا الأسبوع فرض اختبار كوفيد على المسافرين الآتين من الصين.

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المصدر: "فرانس برس"