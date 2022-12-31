بوليانسكي: فرنسا تسببت برفض بيان مجلس الأمن حول ممر لاتشين في قره باغ

أكد نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أن بيان مجلس الأمن حول ممر لاتشين بين عاصمة إقليم قره باغ، ومدينة غوريس في أرمينيا، رُفض بسبب فرنسا.

وكتب بوليانسكي على "تيليغرام": "لا يسعني إلا أن أشير إلى التقديم الكاذب تماما للمعلومات حول أسباب فشل مجلس الأمن الدولي في تبني بيان للصحافة فيما يتعلق بالوضع في ممر لاتشين".

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وأضاف: "بناء على طلب يريفان، تم تنسيق هذه العملية من قبل الفرنسيين، الذين تجاهلوا الغالبية العظمى من مقترحاتنا. قذارة مثل هذه الأساليب التي تتبعها باريس أمر واضح".

وأكد أن بعثة روسيا الدائمة مصممة منذ البداية على العمل بشكل بناء من أجل تحديد رد فعل مجلس الأمن.

وأضاف: "نحن على عكس الدول الغربية، ليس بالأقوال، بل بالأفعال، منخرطون في تسوية النزاع في قره باغ، بما في ذلك حول ممر لاتشين".

كما أشار بوليانسكي، إلى أن قوات حفظ السلام الروسية توفر الأمن وتبحث عن حلول للقضايا الخلافية مع الأطراف.

وتابع: "نحن مقتنعون بأن رد فعل المجلس يجب أن يساهم في إيجاد حل وسط واستئناف عملية السلام".

وأضاف: "أنا شخصيا أريد حقا أن أصدق أن أصدقائنا الأرمن لن يسمحوا لأنفسهم بالانجرار إلى ألعاب جيوسياسية عديمة الضمير لإرضاء الذين لا يترددون في استخدام أي ذرائع لدفع الشعوب الشقيقة التي عاشت معا في الاتحاد السوفيتي إلى الصدام وتضخيم التناقضات والمشاكل الصغيرة في بيتنا الواحد".

وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في وقت سابق أن روسيا مهتمة أكثر من أي طرف آخر بإحلال السلام الدائم والعادل بين أرمينيا وأذربيجان.

المصدر: نوفوستي