نتنياهو يجري محادثات مع زيلينسكي لم يكشف عن تفاصيلها

أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الذي تولى منصبه في 29 ديسمبر، محادثات هاتفية مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، لم يعلن الجانبان عن تفاصيلها.

وقالت الحكومة الأوكرانية في بيانها: "تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. ولا توجد تعليقات على المناقشات الدبلوماسية التي دارت بين نتنياهو وزيلينسكي".

وأضافت: "أوكرانيا التي صوتت في السابق لصالح القرار ضد إسرائيل في الأمم المتحدة، غابت عن التصويت هذه المرة".

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالأغلبية مشروع القرار الفلسطيني حول طلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية حول "ماهية الاحتلال الإسرائيلي". وصوت لصالح القرار 87 دولة، وعارضته 26 دولة، فيما امتنعت 53 دولة عن التصويت.

المصدر: تاس