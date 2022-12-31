مسؤول أوكراني: القصف الروسي دمّر موقعا عسكريا في خميلنيتسكي غربي البلاد

أعلن سيرغي غامالي، رئيس الإدارة العسكرية في مقاطعة خميلنيتسكي غربي أوكرانيا، تدمير موقع عسكري في مدينة خميلنتسكي بالضربة الصاروخية الروسية اليوم لمواقع حيوية وعسكرية في أوكرانيا.

وقال غامالي حسب وكالة "توفوستي": "اليوم، خلال الهجوم الصاروخي، أصيب موقع عسكري في خميلنيتسكي، كما أصيبت محطة للوقود في المدينة".

ووجهت القوات الجوية الفضائية الروسية اليوم ضربة صاروخية استهدفت مواقع حيوية وعسكرية في كييف وخاركوف وفينيتسا وخيرسون بأوكرانيا.

المصدر: RT