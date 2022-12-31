تركيا.. القبض على قاتل زعيم تنظيم "الذئاب الرمادية"

أعلنت الشرطة التركية القبض على منفذ عملية اغتيال سينان أطاش، الرئيس السابق لتنظيم "الذئاب الرمادية" المعروف بقربه من حزب الحركة القومية.



ولقي الرئيس السابق لتنظيم الذئاب الرمادية، مصرعه خلال هجوم مسلح في أنقرة.

وقالت الشرطة التركية، في بيان، أن مجهولين أطلقوا النار، أمس الجمعة، على سينان عقب خروجه من المسجد من صلاة الجمعة، مما أسفر عن مصرعه واثنين آخرين.

وتصدر خبر مقتل سينان أطاش بعد خروجه من المسجد إثر أدائه صلاة الجمعة مواقع التواصل الاجتماعي .

وأصيب أطاش بجروح بالغة جراء إصابته برصاصة في رأسه، فيما أصيب سلمان بوزكورت صديقه في كتفه.

ونقل أطاش، بعد أن تلقى إنعاشا للقلب على يد فريق الطوارئ 112 الذي حضر إلى مكان الحادث، إلى المستشفى لاحقا.

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المصدر: صحيفة زمان + تركيا الآن