هنغاريا: البرلمان الأوروبي يعاني أزمة أخلاقية

نددت وزيرة العدل المجرية، جوديت فارغا، بفضيحة الفساد في البرلمان الأوروبي، وقالت إن المجلس التشريعي للاتحاد يعاني أزمة أخلاقية.

وأشارت فارغا إلى أن "البرلمان الأوروبي، الذي استخدم حتى الآن الإجراءات ضد المؤسسات والدول الأعضاء كأداة للابتزاز السياسي، يمر الآن بأزمة أخلاقية".

وأكدت أن المزيد من الناس يعتقدون الآن أن هذه الهيئة تعاني من عجز في الديمقراطية، "وهو ما يترتب عليه أيضا عدم وجود شرعية".

ووفقا لفارغا، فقد ابتعد البرلمان الأوروبي عن الأوروبيين ومشاكلهم اليومية، وفي حالات الأزمات مثل الهجرة ووباء كورونا والنزاعات، يكون البرلمان الأوروبي جزءا من المشكلة أكثر من حلها.

وأوضحت أن قيادة البلاد قد اقترحت بالفعل تغيير إجراءات انتخابات البرلمان الأوروبي من أجل تزويد الهيئة بـ "شرعية سياسية حقيقية".

وخلصت إلى القول: "على أي حال، يجب أن يتغير البرلمان الأوروبي".

وأدان سابقا رئيس الوزراء البولندي ماتيوز مورافيتسكي البرلمان الأوروبي بسبب الفساد، ودعا البرلمان إلى "ترتيب نفسه".

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المصدر: لينتا.رو