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شولتس يحث الألمان على وحدة الصف وتوفير الطاقة في العام الجديد

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شولتس يحث الألمان على وحدة الصف وتوفير الطاقة في العام الجديد
Globallookpress
المستشار الألماني أولاف شولتس
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أكد المستشار الألماني أولاف شولتس أن الأزمة في أوكرانيا اختبار "صعب" لألمانيا، داعيا مواطنيه إلى "وحدة الصف وتوفير الطاقة في العام الجديد"، معربا لهم عن شكره على ترشيد الاستهلاك.

وفي رسالة متلفزة بمناسبة العام الجديد، أشاد شولتس بجهود شعبه لتوفير الطاقة وسط أزمة الوقود.

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وقال: "الكثيرون قلقون بشأن الحرب الروسية الأوكرانية، حيث شعر الجميع بانعكاس عواقب الصراع على حياتهم اليومية، لاسيما أثناء التسوق في السوبر ماركت، ومحطات الوقود، أو دفع فواتير الكهرباء والغاز".

وأكد أنه سيتم افتتاح محطات جديدة للغاز المسال، وحث الشعب الألماني على الاستمرار في توفير الطاقة، قائلا إن "خزانات الغاز ممتلئة بفضل الطاقة التي تم توفيرها في الأشهر الأخيرة".

واختتم شولس حديثه قائلا "إن حملة توفير الطاقة هذه ستكون مهمة خلال الأشهر المقبلة، لذلك أود أن أشكركم اليوم".

المصدر: وكالات

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