 
مباشر

بوتين يمنح قائد القوات المشاركة في العملية العسكرية الخاصة الجنرال سيرغي سوروفكين وساما (فيديو)

أخبار العالم

بوتين يمنح قائد القوات المشاركة في العملية العسكرية الخاصة الجنرال سيرغي سوروفكين وساما (فيديو)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uh6v

قلد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قائد القوات المشاركة بالعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا الجنرال سيرغي سوروفكين، وسام القديس جيورجيوس من الدرجة الثالثة.

كما قام الرئيس الروسي بتكريم قائد القوات الجوية ميخائيل تبلينسكي.

وزار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مقر المنطقة العسكرية الجنوبية (الواقعة في روستوف ) صباح اليوم السبت، حيث تحدث مع الضباط بمن فيهم من قوات جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، وأثنى على شجاعتهم وبسالتهم.

وقدم التهاني بمناسبة قدوم العام الجديد.

يذكر أن وزير الدفاع قام بتعيين سوروفكين قائدا لمجموعة القوات المشتركة في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 8 أكتوبر. 

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين في حوار مع شي جين بينغ : التعاون الروسي الصيني عامل استقرار دولي والعمل جار على تعزيزه