بوتين يمنح قائد القوات المشاركة في العملية العسكرية الخاصة الجنرال سيرغي سوروفكين وساما (فيديو)

قلد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قائد القوات المشاركة بالعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا الجنرال سيرغي سوروفكين، وسام القديس جيورجيوس من الدرجة الثالثة.

كما قام الرئيس الروسي بتكريم قائد القوات الجوية ميخائيل تبلينسكي.

وزار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مقر المنطقة العسكرية الجنوبية (الواقعة في روستوف ) صباح اليوم السبت، حيث تحدث مع الضباط بمن فيهم من قوات جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، وأثنى على شجاعتهم وبسالتهم.

وقدم التهاني بمناسبة قدوم العام الجديد.

يذكر أن وزير الدفاع قام بتعيين سوروفكين قائدا لمجموعة القوات المشتركة في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 8 أكتوبر.

المصدر: RT