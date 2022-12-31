أصوات الانفجارات تدوي بمدينة كييف وعدة مناطق في أوكرانيا

قال موقع "سترانا.أو" إن أصوات الانفجارات سمعت اليوم السبت في مقاطعات كييف وخاركوف وفينيتسا في أوكرانيا.

وأضاف الموقع: "تم الإبلاغ عن دوي انفجارات في مقاطعات كييف وخاركوف وفينيتسا. وذكرت بعض وسائل الإعلام في وقت سابق، أن وسائل الدفاع الجوي كانت تعمل هناك".

وتمت الإشارة كذلك إلى أن الانفجارات وقعت أيضا في الجزء من مقاطعة خيرسون الذي تسيطر عليه سلطات كييف. ووفقا للمعلومات الأولية، تعمل هناك منظومات الدفاع الجوي.

من جانبه أبلغ عمدة كييف فيتالي كليتشكو عن وقوع انفجارات في العاصمة الأوكرانية وحث الجميع على النزول إلى الملاجئ.

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بالإضافة إلى ذلك، وقعت انفجارات في خميلنيتسكي، كما صرح رئيس الإدارة العسكرية المحلية سيرغي غامالي.

في وقت سابق من اليوم السبت، دوت صفارات الإنذار من الغارات الجوية في جميع أنحاء أوكرانيا.

باشرت القوات الروسية بقصف مواقع ومنشآت البنية التحتية العسكرية الأوكرانية في 10 أكتوبر الماضي، أي بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي وقفت خلفه الأجهزة الأمنية الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي