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تضرر مبان سكنية جراء سقوط شظايا في منطقة فولغوغراد الروسية

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تضرر مبان سكنية جراء سقوط شظايا في منطقة فولغوغراد الروسية
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أفاد ألكسندر شيفشينكو، حاكم منطقة جيرنوفسكي في منطقة فولغوغراد، الروسية بتضرر مبنيين سكنيين واندلاع حرائق جراء سقوط شظايا معدنية في قرية لينيفو.

وأضاف شيفشينكو:"عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل، يتم تداول أنباء عن سقوط شظايا على مشارف قرية لينيفو في مقاطعة جيرنوفسكي، واندلاع حريق جراء ذلك. وبحسب بيانات الطوارئ في منطقة جيرنوفسكي، فإن الشظايا المتساقطة من جسم مجهول لم تضر بالبنية التحتية للمنطقة وأسفرت فقط عن تضرر مبنيين سكنيين دون وقوع إصابات".

وأكد أن موظفي وزارة الطوارئ والشرطة وإدارة المنطقة يعملون في مكان الحادث، وسيتم الكشف عن التفاصيل.

المصدر: تاس

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