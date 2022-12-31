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صفارات الإنذار الجوي تدوي في كل أنحاء أوكرانيا

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صفارات الإنذار الجوي تدوي في كل أنحاء أوكرانيا
Sputnik
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انطلقت صفارات الإنذار من الغارات الجوية في جميع أنحاء أوكرانيا اليوم السبت وفقا لبيانات الخريطة الإلكترونية لوزارة التنمية الرقمية في البلاد.

وأنطلقت صفارات الإنذار في جنوب البلاد مدوية في مقاطعة أوديسا في الساعة 12:22 (13:22 بتوقيت موسكو)، وفي مقاطعة نيكولايف الساعة 12:23 (13:23 بتوقيت موسكو).

ووفقا للمصدر الرسمي لتنبيه المواطنين، تم الإعلان عن حالة التأهب الجوي، في مقاطعات كييف ودنيبروبتروفسك وبولتافا وسومي وخاركوف وتشرنيغيف.

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صفارات الإنذار الجوي تدوي في جميع أنحاء أوكرانيا
صفارات الإنذار الجوي تدوي في جميع أنحاء أوكرانيا

كذلك تم الإعلان عن الإنذار الجوي في المناطق الخاضعة لسلطات كييف في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.

باشرت القوات الروسية بقصف مواقع ومنشآت البنية التحتية العسكرية الأوكرانية في 10 أكتوبر الماضي، أي بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي وقفت خلفه الأجهزة الأمنية الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي

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