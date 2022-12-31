أول سفينة محملة بالأسمدة الروسية لإفريقيا تصل إلى موزمبيق

قال مصدر مطلع لمراسل "تاس"، إن السفينة MV Greenwich، التي تحمل الدفعة الأولى من الأسمدة الروسية لإفريقيا، دخلت مياه ميناء بيرا الموزمبيقي اليوم السبت.

وأشار المصدر، إلى أن الشحنة المذكورة مخصصة لجمهورية مالاوي، وسيتم تفريغها من السفينة وشحنها إلى هناك بالسكك الحديدية مع حلول بداية فبراير.

وأضاف: "وصلت السفينة ورست خارج الميناء، وهي تحمل 20 ألف طن من الأسمدة المملوكة لشركة أروال خيم الروسية".

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في 29 نوفمبر، غادرت السفينة "إم في غرينتش" التي ترفع العلم البريطاني والمملوكة لشركة يونانية، هولندا متوجهة إلى موزمبيق.

من جانبها، تعتبر سلطات مالاوي وصول الشحنة حدثا هاما، وتحضر لفعالية بهذه المناسبة في عاصمة البلاد ليلونغوي للاحتفال بوصول الدفعة الأولى من الأسمدة الروسية في إطار برنامج إنساني.

وكانت شركة أروال خيم الروسية، قد اتفقت في 12 نوفمبر على تصدير شحنات إنسانية إلى إفريقيا من الأسمدة العالقة في مستودعات في بلجيكا وهولندا وإستونيا.

المصدر: تاس