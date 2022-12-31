فوتشيتش يحدد شرطا يمكن لصربيا أن تفرض بموجبه عقوبات على روسيا

قال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش إن بلاده لا يمكنها فرض عقوبات على روسيا إلا إذا تعرضت مصالحها للتهديد.

وأضاف فوتشيتش في تصريح لإحدى وسائل الإعلام: "سنرى كم من الوقت يمكننا الدفاع عن هذا الموقف.. على أي حال، ليس على حساب تهديد المصالح الحيوية لبلدنا، لكننا لن نتخلى بسهولة عن هذا الموقف".

ولفت فوتشيتش إلى أن "(صربيا) لا تستسلم وتحمي حريتها قدر المستطاع".

بعد بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، كثف الغرب ضغوطاته بفرض أقصى العقوبات على موسكو، إذ تم تجميد الأصول الروسية التي تبلغ قيمتها مئات المليارات من الدولارات، وتبنى الاتحاد الأوروبي تسع حزم من الإجراءات التقييدية، بما في ذلك فرض حظر على الفحم والنفط، إلا أن بعض الدول ومنها صربيا رفضت فرض عقوبات ضد موسكو.

المصدر: نوفوستي