 
مباشر

فوتشيتش يحدد شرطا يمكن لصربيا أن تفرض بموجبه عقوبات على روسيا

أخبار العالم

فوتشيتش يحدد شرطا يمكن لصربيا أن تفرض بموجبه عقوبات على روسيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uh5f

قال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش إن بلاده لا يمكنها فرض عقوبات على روسيا إلا إذا تعرضت مصالحها للتهديد.

وأضاف فوتشيتش في تصريح لإحدى وسائل الإعلام: "سنرى كم من الوقت يمكننا الدفاع عن هذا الموقف.. على أي حال، ليس على حساب تهديد المصالح الحيوية لبلدنا، لكننا لن نتخلى بسهولة عن هذا الموقف".

ولفت فوتشيتش إلى أن "(صربيا) لا تستسلم وتحمي حريتها قدر المستطاع".

بعد بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، كثف الغرب ضغوطاته بفرض أقصى العقوبات على موسكو، إذ تم تجميد الأصول الروسية التي تبلغ قيمتها مئات المليارات من الدولارات، وتبنى الاتحاد الأوروبي تسع حزم من الإجراءات التقييدية، بما في ذلك فرض حظر على الفحم والنفط، إلا أن بعض الدول ومنها صربيا رفضت فرض عقوبات ضد موسكو.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين في حوار مع شي جين بينغ : التعاون الروسي الصيني عامل استقرار دولي والعمل جار على تعزيزه