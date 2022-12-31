"واشنطن بوست": الولايات المتحدة ستواجه الكثير من المشاكل في شرق آسيا بسبب دعمها لقوات كييف بالأسلحة

أفادت صحيفة The Washington Post، في مقال نشرته، بأن الولايات المتحدة ترتكب خطأ كبيرا بإمدادها قوات كييف بالأسلحة، وستواجه الكثير من المشاكل في شرق آسيا، نتيجة لذلك.

وأوضح المقال، أن واشنطن تستنفد ذخائرها بسرعة كبيرة، لدرجة أنها ستقوض قدرة الولايات المتحدة على ردع، واحتواء معارضيها الاستراتيجيين في شرق آسيا، على المدى القصير.

وأشار المقال إلى أن منطقة شرق آسيا، أكثر أهمية للولايات المتحدة من أوكرانيا، مشيرا إلى المشكلة التي تواجهها واشنطن، وهي تنافسها مع الصين.

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وخلص المقال إلى أنه مع دخول الصراع في أوكرانيا مرحلة جديدة، ستضطر إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى بحث التسويات التي ستكون مقبولة ومرضية للولايات المتحدة.

يشار إلى أن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، زار واشنطن الأسبوع الماضي، للتباحث مع نظيره الأمريكي جو بايدن، وإلقاء كلمة أمام الكونغرس، وتزامنت زيارته، مع إعلان واشنطن تخصيص حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 1.85 مليار دولار، وبطارية Patriot للدفاع الجوي.

المصدر: نوفوستي