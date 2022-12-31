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15 قتيلا على الأقل بانقلاب حافلة في المكسيك

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15 قتيلا على الأقل بانقلاب حافلة في المكسيك
Globallookpress
حادث مروري في المكسيك (صوة أرشيفية)
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لقي 15 شخصا على الأقل مصرعهم أمس الجمعة في المكسيك جراء انقلاب حافلة سياح على طريق بولاية ناياريت بغرب البلاد، وفق ما أعلنت السلطات المحلية.

وأعلنت وزارة الأمن في بيان أن "هناك حتى الآن 15 قتيلا" بينهم قاصران، ونحو عشرة جرحى.

والضحايا هم سياح من ولاية غواناخواتو (وسط) كانوا في طريق العودة إلى ليون، أكبر مدن هذه الولاية، بعد قضائهم عطلة.

وأظهرت مشاهد نشرتها السلطات على مواقع التواصل الاجتماعي، الحافلة منقلبة في واد غير عميق على جنب طريق.

وأفادت وسائل إعلام محلية أن الحافلة كانت تقل 48 شخصا هم سائقو سيارات أجرة وعائلاتهم كانوا قد نظموا هذه الرحلة في عطلة نهاية العام.

المصدر: أ ف ب

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