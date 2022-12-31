15 قتيلا على الأقل بانقلاب حافلة في المكسيك

لقي 15 شخصا على الأقل مصرعهم أمس الجمعة في المكسيك جراء انقلاب حافلة سياح على طريق بولاية ناياريت بغرب البلاد، وفق ما أعلنت السلطات المحلية.

وأعلنت وزارة الأمن في بيان أن "هناك حتى الآن 15 قتيلا" بينهم قاصران، ونحو عشرة جرحى.

والضحايا هم سياح من ولاية غواناخواتو (وسط) كانوا في طريق العودة إلى ليون، أكبر مدن هذه الولاية، بعد قضائهم عطلة.

وأظهرت مشاهد نشرتها السلطات على مواقع التواصل الاجتماعي، الحافلة منقلبة في واد غير عميق على جنب طريق.

List of passengers of the truck that had an accident in Nayarit and was coming to León, Guanajuatohttps://t.co/meXZfUwW4K — news in mexico (@koooraplus3) December 31, 2022

وأفادت وسائل إعلام محلية أن الحافلة كانت تقل 48 شخصا هم سائقو سيارات أجرة وعائلاتهم كانوا قد نظموا هذه الرحلة في عطلة نهاية العام.

المصدر: أ ف ب