قتيل وجرحى جراء اصطدام حافلتين بالقرب من مطار طهران الدولي

لقي شخص مصرعه وأصيب 49 آخرون، جراء اصطدام حافلتين بالقرب من مطار طهران الدولي "مطار الإمام الخميني" على بعد 25 كم جنوب العاصمة، وتم نقل جميع المصابين إلى المستشفيات القريبة.

وبحسب مراسلنا، وقع الحادث في السادسة والنصف صباحا بتوقيت طهران عندما كانت تقل الحافلتان العمال الى أماكن عملهم.

وإحدى الحافلتين كانت تقل عمال مركز صناعي جنوب العاصمة والأخرى تخص عمال محيط المطار ممن يهتمون بالأشجار والزهور في محيط المطار.

وتم نقل المصابين جميعا إلى المستشفيات المحيطة بمكان الحادث.

المصدر: RT