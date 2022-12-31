مركز الدراسات بالكونغرس الأمريكي يحذر من عواقب تسليم "باتريوت" لأوكرانيا

حذر مركز الدراسات بالكونغرس الأمريكي من التبعات السلبية لقرار توريد أنظمة دفاع جوي صاروخية من طراز "باتريوت" إلى أوكرانيا.

وجاء في وثيقة لهذا المركز: "توريد منظومات باتريوت الآن، بالإضافة إلى طرح مسألة تسليم أنظمة باتريوت إضافية إلى أوكرانيا في المستقبل، يمثل مشاكل ستظهر أمام الكونغرس في كل من المجالين التشريعي والرقابي لنشاطاته".

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ووفقا للوثيقة، "إذا تم سحب المنظومات المذكورة من منطقة القيادة المركزية أو من مناطق انتشار القوات الأمريكية في المحيطين الهندي والهادئ، فقد تنشأ تهديدات في هذه المناطق بسبب ذلك. وإذا تم سحبها من مخزونات الأسلحة في الولايات المتحدة، فقد يؤثر ذلك سلبا على دورات التدريب والتحديث في الجيش".

وبالإضافة لذلك، لفتت الوثيقة انتباه أعضاء الكونغرس إلى موضوع آخر، وهو هل سيرغب الحلفاء في الناتو بتسليم أوكرانيا هذه المنظومات الصاروخية وضد أية أسلحة يمكن استخدامها. وقالت: "بسبب ارتفاع قيمة الصواريخ الاعتراضية لأنظمة باتريوت، يظهر التساؤل: هل سيتم فرض قيود معينة على أنواع منظومات الأسلحة المعادية التي سيسمح لهذه الصواريخ باعتراضها؟".

المصدر: نوفوستي