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طهران: زوال الكيان الصهيوني يكمن في طبيعته ولا يمكن إزالة فلسطين

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طهران: زوال الكيان الصهيوني يكمن في طبيعته ولا يمكن إزالة فلسطين
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قال ناصر كنعاني، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إنه "لا يمكن إزالة فلسطين وزوال الكيان الصهيوني يكمن في جوهر وطبيعة هذا الكيان".

وأضاف كنعاني في تغريدة عبر "تويتر": أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يحاول خلق هوية لنفسه ولبلاده غير الشرعية عبر تكرار مزاعمه الكاذبة ضد إيران".

وتابع كنعاني في تغريدة أخرى: "إسرائيل غارقة في أزمة الهوية منذ أكثر من 70 عاما، أي منذ نشأتها، وما تقوم به من إبادة جماعية ونهب وتهجير قسري وعشرات الأعمال ضد حقوق الإنسان، هو في الحقيقة تفسير واضح لأزمة الهوية التي تعاني منها إسرائيل".

المصدر: RT

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