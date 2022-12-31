طهران: زوال الكيان الصهيوني يكمن في طبيعته ولا يمكن إزالة فلسطين

قال ناصر كنعاني، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إنه "لا يمكن إزالة فلسطين وزوال الكيان الصهيوني يكمن في جوهر وطبيعة هذا الكيان".

وأضاف كنعاني في تغريدة عبر "تويتر": أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يحاول خلق هوية لنفسه ولبلاده غير الشرعية عبر تكرار مزاعمه الكاذبة ضد إيران".

وتابع كنعاني في تغريدة أخرى: "إسرائيل غارقة في أزمة الهوية منذ أكثر من 70 عاما، أي منذ نشأتها، وما تقوم به من إبادة جماعية ونهب وتهجير قسري وعشرات الأعمال ضد حقوق الإنسان، هو في الحقيقة تفسير واضح لأزمة الهوية التي تعاني منها إسرائيل".

فلسطین نابود شدنی نیست و زوال در ذات و ماهیت رژیم صهیونیستی نهفته است. — Nasser Kanaani (@IRIMFA_SPOX) December 30, 2022

نخست وزیر تکراری و معلوم‌الحال رژیم صهیونیستی با تکرار ادعاهای واهی خود علیه ایران، بدنبال هویت سازی برای خود و رژیم نامشروع اسرائیل است. — Nasser Kanaani (@IRIMFA_SPOX) December 30, 2022

المصدر: RT