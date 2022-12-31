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وفاة باربرا والترز أول صحفية أمريكية تجري مقابلة مع بوتين

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وفاة باربرا والترز أول صحفية أمريكية تجري مقابلة مع بوتين
AP
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توفيت إحدى أشهر مذيعات الأخبار في أمريكا، باربرا والترز، عن عمر يناهز 93 عاما، وفقا لـ ABC News.

وبحسب موقع الشبكة، "توفيت باربرا والترز، مذيعة الأخبار التلفزيونية الرائدة والمذيعة المخضرمة ومراسلة ABC News التي حطمت السقف الزجاجي وأصبحت القوة المهيمنة في صناعة كان يهيمن عليها الذكور في السابق، عن عمر يناهز 93 عاما".

انضمت والترز إلى ABC News في عام 1976 بعد العمل في NBC وأصبحت أول مضيفة في برنامج الأخبار المسائية. وخلال مسيرتها المهنية التي استمرت خمسين عاما، كانت باربرا أسطورة حقيقية، ورائدة ليس فقط بالنسبة للمرأة في الصحافة ولكن في الصحافة نفسها. كانت مراسلة فريدة من نوعها أجرت العديد من المقابلات الأكثر أهمية في عصرنا، من رؤساء الدول إلى أكبر المشاهير ورموز الرياضة.

وأجرت والترز مقابلات مع الرئيسين بوريس يلتسين وفلاديمير بوتين.

وفاة باربرا والترز أول صحفية أمريكية تجري مقابلة مع بوتين
AP

وفاة باربرا والترز أول صحفية أمريكية تجري مقابلة مع بوتين
AP

وفاة باربرا والترز أول صحفية أمريكية تجري مقابلة مع بوتين
AP

وفاة باربرا والترز أول صحفية أمريكية تجري مقابلة مع بوتين
AP

وفاة باربرا والترز أول صحفية أمريكية تجري مقابلة مع بوتين
AP

المصدر: نوفوستي

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