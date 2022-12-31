سيئول: كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا "غير محدد"

أعلن الجيش الكوري اجلنوبي عن إطلاق كوريا الشمالية "صاروخا باليستيا غير محدد" باتجاه بحر اليابان.

وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية إن "كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا غير محدد باتجاه البحر الشرقي (بحر اليابان)"، فجر السبت، دون أن تكشف عن مزيد من التفاصيل.

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ويأتي ذلك بعد إعلان كوريا الجنوبية إجراء تجربة ناجحة لصاروخ مخصص لإطلاق الأجهزة إلى الفضاء في إطار الجهود لتعزيز قدرات الاستطلاع والمراقبة في الفضاء.

وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت يوم 23 ديسمبر الجاري صاروخين باليستيين قصيري المدى باتجاه بحر اليابان، وذلك بعد أقل من أسبوع من إطلاق صاروخين متوسطي المدى.

المصدر: وكالات