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اليابان تحذر من احتمال إطلاق صاروخ كوري شمالي ثان

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اليابان تحذر من احتمال إطلاق صاروخ كوري شمالي ثان
Globallookpress
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حذر جهاز الأمن البحري الياباني من احتمال إطلاق صاروخ ثان من كوريا الشمالية.

وصدر الإنذار الأول في 08.06 بالتوقيت المحلي، وبعد خمس دقائق، ظهر تحذير من أن الصاروخ الذي تم إطلاقه يمكن أن يسقط بالفعل.

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وفي الساعة 08.16 بالتوقيت المحلي، نشر جهاز الأمن البحري الياباني تحذيرا جديدا بشأن احتمال إطلاق صاروخ ثان.

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وتم تشكيل مركز لجمع وتحليل المعلومات في مقر إدارة الأزمات بمكتب رئيس وزراء اليابان، على خلفية عمليات إطلاق الصواريخ.

وأعلنت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية في وقت سابق أن "كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا غير محدد باتجاه البحر الشرقي" في إشارة إلى بحر اليابان.

المصدر: نوفوستي

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