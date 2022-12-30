خبير: الغرب بدأ مضايقة روسيا منذ مؤتمر "ميونيخ" عام 2007

أكد الخبير السياسي ورئيس مركز التحليلات الإيطالي Vision & Global Trends، تيبيريو غراتسياني، أن مؤتمر "ميونيخ" عام 2007 مثّل نقطة اللاعودة في العلاقات بين روسيا والغرب.

وأشار إلى أنه بعد فبراير 2007، بدأت واشنطن ولندن وبروكسل في تجاهل تطوير التعاون بين الغرب وروسيا وحتى إعاقته.

إقرأ المزيد

وأكد أن الولايات المتحدة مارست ضغوطها على دول الاتحاد الأوروبي سواء على المستوى الجغرافي الاقتصادي أو العسكري السياسي في إطار حلف "الناتو".

وأضاف: "مطلع العقد الأول من القرن الحادي والعشرين هو ما يسميه العديد من المحللين "اللحظة أحادية القطب". الحقبة التي سعت فيها الولايات المتحدة إلى الهيمنة على العالم بأسره من خلال ما يسمى "تصدير الديمقراطية" وعولمة الأسواق".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد حذر في خطابه خلال مؤتمر ميونيخ عام 2007 من اقتراب "الناتو" من الحدود الروسية، مما خلص بموسكو في نهاية المطاف إلى اللجوء للقوة العسكرية لوقف زحف الناتو عبر أوكرانيا وقبلها جورجيا وغيرهما.

المصدر: لينتا. رو