موسكو: إصلاح مجلس الأمن الدولي يتطلب إجماعا دوليا

صرح نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي بأن إصلاح مجلس الأمن الدولي يتطلب إجماعا دوليا.

وأشار بوليانسكي في كلمة بثها على "تلغرام"، يوم الجمعة، إلى أن "مجلس الأمن يجب أن يعكس النظام العالمي الحالي، ويجب أن تكون فيه دول ذات عدد سكان كبير، ودول نامية".

وتابع أن "المشكلة تتمثل في أن التوافق بشأن من يجب أن يجري هذا الإصلاح وما هي الدول التي يجب أن تكون في المجلس، وهل سجب أن تكون أعضاء دائمين... غير موجود حاليا، ولا يمكن إيجاده بعد... وما دام غير موجود لن يتحرك إصلاح مجلس الأمن من مكانه".

واعتبر أن العدد المثالي لأعضاء مجلس الأمن الدول يجب أن يكون 20 دولة ونيف، أي بحدود 22 أو 23، لكن 25 سيكون كثيرا، ويجب ألا تتسبب كثرة الأعضاء بعرقلة عمل المجلس.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد صرح في وقت سابق بأنه لو كان هناك توسيع لدائرة أعضاء المجلس، فهو يجب أن يكون من خلال ضم دول من آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، وليس الدول الغربية.

المصدر: تاس