الأمم المتحدة قلقة إزاء عرقلة وصول الأسمدة الروسية إلى السوق العالمية

أعربت رئيسة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ريبيكا غرينسبان، عن قلقها إزاء عرقلة وصول الأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية التي تشهد ارتفاعا غير مسبوق بأسعارها.

وقالت غرينسبان: "نحن قلقون للغاية بشأن الجزء من الاتفاقيات المتعلق بالأسمدة".

وأكد أن ارتفاع كلفة هذه المواد سيؤثر سلبا على إنتاج الغذاء العام المقبل.

وأضافت: "لدينا القليل من الوقت قبل الانتهاء من موسم الزراعة في نصف الكرة الشمالي، ويجب تكثيف الجهود لتوفير كميات كبيرة من الأسمدة في الأسابيع المقبلة".

ودعت إلى التعاون وتنسيق الجهود لتلافي الأزمة.

المصدر: RT