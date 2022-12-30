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قوات كييف تقصف دونيتسك بـ13 قذيفة خلال 5 دقائق

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قوات كييف تقصف دونيتسك بـ13 قذيفة خلال 5 دقائق
Sputnik
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أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك أن قوات كييف قصفت قرية بانتي ليمونوفكا القريبة من مدينة غورلوفكا، وبلدة ياسينوفاتايا بـ13 قذيفة من عيار 155 مم خلال 5 دقائق مساء الجمعة.

وقالت ممثلية جمهورية دونيتسك في مراكز تسجيل جرائم الحرب التي ترتكبها أوكرانيا إنه "في الساعة 21.50 تم تسجيل قصف من جانب القوات الأوكرانية على قرية نوفغورودسكوي وقرية بانتيليمونوفكا، باستخدام 6 قذائف من عيار 155 مم".

وأضافت الممثلية أنه في الساعة 21.55 تعرضت بلدة ياسينوفاتايا للهجوم من مدينة أفديفكا الأوكرانية، حيث تم إطلاق سبع قذائف من عيار 155 مم.

وأعلنت الممثلية في وقت سابق أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي دونيتسك 68 مرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

المصدر: نوفوستي

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