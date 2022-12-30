لوكاشينكو يقر تعديلات على أنشطة برلمان البلاد ورئيسها

وقع رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو عددا من القوانين التي تعدل بعض أنشطة البرلمان ورئيس الجمهورية مع مراعاة الدستور.

وتنص القوانين على أن رئيس بيلاروس، سيمنح حق العضوية في مجلس الجمهورية مدى الحياة في حال أراد بعد تنحيه عن منصبه. كما تشمل مهام رئيس مجلس الجمهورية ممارسة صلاحيات الرئيس في حالة خلو منصب رئيس الدولة.

كما تم استبعاد عدد من السلطات البرلمانية، وتم نقلها إلى مجلس الشعب البيلاروسي. بما في ذلك انتخاب قضاة المحكمة الدستورية وأعضاء اللجنة الانتخابية المركزية، والموافقة على الاتجاهات الرئيسية للسياسة الداخلية والخارجية والعقيدة العسكرية.

المصدر: إنترفاكس