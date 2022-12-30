 
مباشر

لوكاشينكو يقر تعديلات على أنشطة برلمان البلاد ورئيسها

أخبار العالم

لوكاشينكو يقر تعديلات على أنشطة برلمان البلاد ورئيسها
Globallookpress Kremlin Pool
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uh2u

وقع رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو عددا من القوانين التي تعدل بعض أنشطة البرلمان ورئيس الجمهورية مع مراعاة الدستور.

وتنص القوانين على أن رئيس بيلاروس، سيمنح حق العضوية في مجلس الجمهورية مدى الحياة في حال أراد بعد تنحيه عن منصبه. كما تشمل مهام رئيس مجلس الجمهورية ممارسة صلاحيات الرئيس في حالة خلو منصب رئيس الدولة.

كما تم استبعاد عدد من السلطات البرلمانية، وتم نقلها إلى مجلس الشعب البيلاروسي. بما في ذلك انتخاب قضاة المحكمة الدستورية وأعضاء اللجنة الانتخابية المركزية، والموافقة على الاتجاهات الرئيسية للسياسة الداخلية والخارجية والعقيدة العسكرية.

المصدر: إنترفاكس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين في حوار مع شي جين بينغ : التعاون الروسي الصيني عامل استقرار دولي والعمل جار على تعزيزه