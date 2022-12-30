قبيل انتهاء مهلة تسليمهم.. مالي تباشر محاكمة 46 عسكريا عاجيا تعتبرهم "مرتزقة"

أنهت محكمة الاستئناف في باماكو النظر في قضيّة 46 عسكريا من ساحل العاج أوقفوا منذ يوليو وتشتبه سلطات مالي في كونهم "مرتزقة".

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر قضائي أن "جلسة الجمعة انتهت. وبدأت المحكمة المداولات".

وأكد أحد محامي العسكريين للوكالة "انتهينا من مرافعاتنا (...) ننتظر قرار المحكمة".

وجرت المحاكمة خلف أبواب مغلقة وتحت رقابة أمنيّة مشددة، ولم تتسرّب إلى الصحافة تفاصيل حول مجرياتها.

يأتي ذلك قبيل الموعد النهائي في الأول من يناير الذي حدده رؤساء دول مجموعة غرب إفريقيا للمجلس العسكري المالي لإطلاق هؤلاء العسكريين، وبعد أسبوع من تأكيد وزير دفاع ساحل العاج إثر زيارة رسمية لباماكو أن القضية "في طور التسوية".

إقرأ المزيد

وكانت مالي أوقفت في 10يوليو، 49 عسكريا من ساحل العاج وصفتهم بأنهم "مرتزقة"، ثم اتهمتهم في منتصف أغسطس "بمحاولة تقويض الأمن الخارجي للدولة" وأودعوا الحبس الاحتياطي قبل أن يُفرج عن ثلاث عسكريات من بينهم في وقت لاحق.

وأكدت أبيدجان أن هؤلاء العسكريين كانوا في مهمة للأمم المتحدة ضمن عمليات الدعم اللوجستي لبعثتها في مالي (مينوسما) وطالبت بالإفراج عنهم.

عُقد اجتماع قبل أسبوع في باماكو بين سلطات البلدين في أجواء "ودية" وانتهى بتوقيع مذكرة تفاهم.

ولم يُنشر مضمون النقاشات المتعلقة بالعسكريين، لكن وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب تحدث للصحافيين عن "حادثة مؤسفة"، بينما تحدث وزير الدفاع العاجي عن "سوء تفاهم". وهي عبارات بعيدة كل البعد من مصطلحات "احتجاز رهائن" و"مرتزقة" التي استخدمها الطرفان لعدة أشهر.

المصدر: "أ ف ب"