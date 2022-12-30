بوليانسكي: الحوار بين موسكو وكييف سيجري عاجلا أم آجلا

أعلن نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أن موظفي بعثة أوكرانيا لدى الأمم المتحدة لا يتواصلون مع نظرائهم الروس، بناء على توجيهات من رئيسهم.

وقال بوليانسكي: "كانت هناك محاولات لإجراء مشاورات، وجلسات مغلقة، حيث يمكن أن يشارك الأوكرانيون. لكنهم أدركوا بعد ذلك أن هذه المشاورات لن تختلف بأي شكل من الأشكال عن الجلسات العادية. وستكون هناك نفس الهستيريا المعتادة للسيد رئيس البعثة الأوكرانية سيرغي كيسليتسيا. ما هو المغزى إذن لتضييع الوقت على هذا".

وأشار إلى أنه بسبب هذا الموقف من رئيس وفد كييف فإن "الأوكرانيون لا يستخدمون قنوات الحوار" مع زملائهم الروس.

وأضاف: "هذا هو خيارهم. وآمل أن يتغير الوضع في وقت لاحق، لأنه سيكون من الضروري التحدث عاجلا أم آجلا. والأفضل عاجلا وليس آجلا".

المصدر: نوفوستي