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برلمانيون أوروبيون: لا لدفع ثمن موجة كورونا جديدة قادمة من الشرق

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برلمانيون أوروبيون: لا لدفع ثمن موجة كورونا جديدة قادمة من الشرق
Legion-Media
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انتقد برلمانيون أوروبيون المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض (Ecdc) ومنظمة الصحة العالمية (Who) التي اعتبرت أنه من "غير المبرر" إلزام القادمين من الصين بإجراء فحوص كوفيد - 19.

 وقال نواب حزب لرابطة الإيطالي في الاتحاد الأوروبي، الذي ينتمي إلى الائتلاف الحاكم في إيطاليا، في مذكرة "إن إعفاء القادمين أراضي الاتحاد الاوروبي من الصين من عمل مسحات اختبار يبدو متناقضا وسخيفا ومناهضا للعلم على أقل تقدير".

وأضافت المذكرة "لقد دفعت أوروبا بالفعل ما يكفي خلال فترة الوباء، سواء من حيث الصحة أو الاقتصاد وكان رد فعلها قويا بحملات تطعيم وبتدابير ذكية، ولا يمكنها دفع ثمن موجة جديدة من الفيروس قادم من الشرق".

وأردفت المذكرة "لذلك، نحث بقوة بروكسل وجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على تطبيق الإجراءات الاحتياطية امن منطلق أن الصين تبنت استراتيجية فاشلة ضد كوفيد".

المصدر: وكالة (آكي) الإيطالية

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