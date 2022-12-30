بوليانسكي: معظم أعضاء الأمم المتحدة يدركون أن توريد الأسلحة لأوكرانيا يطيل أمد النزاع

صرح نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، بأن معظم الدول في الأمم المتحدة تدرك أن توريد الأسلحة لأوكرانيا يطيل أمد النزاع.

وقال بوليانسكي خلال كلمة بثها عبر قناته في "تلغرام" يوم الجمعة، إن "ممثلي الكثير من الدول يؤكدون أنهم يفهمون لماذا نتخذ مثل هذه الخطوات... وهذه الدول كثيرة".

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وتابع: "هناك ممثلو الدول الغربية الذين يأتون أحيانا ويعبرون عن تفهمهم وأسفهم لأنهم مضطرون للإعلان عن موقف معين".

وأضاف: "نحن لا نتوقع منهم أن يلقوا خطابات علنية بناء على موقفنا. ونحن نرى جيدا كيف تتطور مواقف الدول النامية قبل كل شيء باتجاه الحياد. والآن الكثيرون يتحدثون عن ضرورة إنهاء النزاع وبذل جهود من أجل تسوية النزاع".

وأكد أن "الأغلبية الساحقة من الدول تفهم أن توريد الأسلحة لأوكرانيا لا يقرب نهاية النزاع".

المصدر: نوفوستي