بوليانسكي: لا طريقة قانونية لاستبعاد روسيا من الأمم المتحدة

أكد نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أنه لا طريقة قانونية لاستبعاد روسيا من الأمم المتحدة وإذا حصل هذا بشكل غير قانوني فإن المنظمة ستنتهي.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت منظمة الأمم المتحدة ممكنة بدون روسيا، قال بوليانسكي: "برأيي، ستكون منظمة مختلفة".

وأضاف: "من الناحية النظرية، إذا توصل شخصا ما بشكل غير قانوني، إلى طريقة لفصلنا من الأمم المتحدة وأنا لا أعرف مثل هذا السيناريو إنه ببساطة غير موجود قانونيا دون إعادة تشكيل الأمم المتحدة. ولكن إذا قام أحدا ما، بتنفيذ ذلك بطريقة ما، فسيكون ذلك بمثابة هدم لنظام العلاقات الدولية بأكمله، وستتوقف الأمم المتحدة عن أن تكون الأمم المتحدة".

المصدر: نوفوستي