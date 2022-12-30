أوكرانيا تفسخ اتفاق استثمار وحماية المياه على الحدود مع روسيا

فسخت الحكومة الأوكرانية يوم الجمعة الاتفاق الموقع مع الحكومة الروسية في 1992 حول الاستثمار المشترك وحماية المياه على الحدود بين البلدين.

وأعلن مفوض الحكومة الأوكرانية لدى البرلمان، تراس ميلنيتشوك عن قرار إنهاء سريان الاتفاقية في منشور على "تلغرام"، في أعقاب جلسة الحكومة.

ووافقت الحكومة كذلك على مشروع القانون حول الانسحاب من اتفاقية رابطة الدول المستقلة بشأن تنسيق السياسات في مجال تعريفات النقل، التي تم توقيعها في موسكو عام 1997.

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وأشار ميلنيتشوك إلى أنه بسبب تضرر البنية التحتية في أوكرانيا، ليس بإمكانها ضمان سلامة نقل الحمولات التي تمر بأراضيها.

وكانت أوكرانيا قد انسحبت في الفترة الأخيرة من عدد من الاتفاقيات الثنائية مع روسيا وبيلاروس، وكذلك من بعض الاتفاقيات المعقودة في إطار رابطة الدول المستقلة.

المصدر: تاس