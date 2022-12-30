أوكرانيا.. 12 ألف مطلوب للخدمة العسكرية حاولوا الفرار إلى خارج البلاد
Sputnik
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أعلن حرس الحدود الأوكراني أن حوالي 12 ألف مطلوب للخدمة العسكرية حاولوا الفرار من أوكرانيا منذ إعلان الأحكام العرفية في البلاد، لقي 15 منهم مصرعهم خلال عبورهم الأنهار والجبال.
وقالت الخدمة في بيانها: "منذ بداية الأحكام العرفية، حاول 12 ألف رجل عبور الحدود بشكل غير قانوني ولسوء الحظ، لقي 15 منهم مصرعهم في الجبال والأنهار".
وتم إعلان الأحكام العرفية في أوكرانيا في 24 فبراير وفي نوفمبر، تم تمديدها وإعلان التعبئة العامة حتى 19 فبراير 2023.
المصدر: نوفوستي