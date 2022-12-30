 
مباشر

الطاقة الذرية تعلن انقطاع خط الطاقة الاحتياطي بمحطة زابوروجيه

أخبار العالم

الطاقة الذرية تعلن انقطاع خط الطاقة الاحتياطي بمحطة زابوروجيه
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uh1w

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن انقطاع خط الطاقة الاحتياطي في محطة زابوروجيه الكهرذرية، نتيجة للأضرار الناجمة عن القصف الذي تعرض له محيط المحطة قبل ساعات.

وقالت الوكالة في بيانها: "تم قطع خط طاقة احتياطي 330 كيلوفولط يصل إلى محطة زابوروجيه بسبب الأضرار الناجمة عن القصف" وأن العمل على إعادة الخط الاحتياطي قد بدأ.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل غالوزين، في وقت سابق، إن عواقب تصرفات كييف بقصف محطة زابوروجيه قد تكون كارثية.

إقرأ المزيد
الخارجية الروسية: موسكو تود إنشاء المنطقة الأمنية حول محطة زاباروجيه في أقرب وقت ممكن
الخارجية الروسية: موسكو تود إنشاء المنطقة الأمنية حول محطة زاباروجيه في أقرب وقت ممكن

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين في حوار مع شي جين بينغ : التعاون الروسي الصيني عامل استقرار دولي والعمل جار على تعزيزه