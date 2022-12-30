الطاقة الذرية تعلن انقطاع خط الطاقة الاحتياطي بمحطة زابوروجيه

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن انقطاع خط الطاقة الاحتياطي في محطة زابوروجيه الكهرذرية، نتيجة للأضرار الناجمة عن القصف الذي تعرض له محيط المحطة قبل ساعات.

وقالت الوكالة في بيانها: "تم قطع خط طاقة احتياطي 330 كيلوفولط يصل إلى محطة زابوروجيه بسبب الأضرار الناجمة عن القصف" وأن العمل على إعادة الخط الاحتياطي قد بدأ.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل غالوزين، في وقت سابق، إن عواقب تصرفات كييف بقصف محطة زابوروجيه قد تكون كارثية.

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المصدر: RT