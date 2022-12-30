أول قرار مشترك لنتنياهو وغالانت وبن غفير بعد يوم من أداء الحكومة اليمين الدستورية

تبنّى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، أول قرار مشترك بعد يوم من أداء الحكومة اليمين الدستورية.

وتقرر تأجيل قرار نقل المسؤولية الأمنية عن المستوطنات المحيطة بالقدس (غلاف القدس) من الجيش الإسرائيلي إلى الشرطة والذي كان يفترض تنفيذه يوم الأحد.

وقرر نتنياهو وغالانت وبن غفير تأجيل القرار لمدة شهر بحسب القناة "12" العبرية.

وقالت القناة العبرية "في ضوء تقييم للوضع من قبل مفوض الشرطة كوبي شبتاي، وقائد حرس الحدود، أمير كوهين، والذي بموجبه لم يتم بعد نقل الوسائل المطلوبة لنقل المسؤولية من وزارة الدفاع، طلب بن غفير تأجيل العملية لفحص استعدادات الشرطة".

ويدور الحديث عن 13 مستوطنة، بما في ذلك معاليه أدوميم وجفعات زئيف وغوش أدوميم، حيث يعيش حوالي 70 ألف مستوطن إسرائيلي.

المصدر: القناة "12" العبرية