أفاد خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية المتواجدون في محطة زابوروجيه الكهروذرية، بسماع دوي انفجارات قرب المحطة.

وقالت الوكالة في بيانها: "رغم أنه منذ الشهر الماضي لم نسجل قصفا مباشرا لأكبر محطة نووية في أوروبا، أفاد خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأنهم سمعوا اليوم أصوات انفجارات قوية، يبدو أنها وقعت على مسافة بضع مئات من الأمتار من المحطة، في منطقة القناة المائية التي تربط المحطة بنهر دنيبر".

يذكر أن القوات الروسية منتشرة في المحطة ومحيطها لحمايتها، وتطالب موسكو الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالاعتراف بأن قوات كييف هي التي تقصف المحطة، وتمارس الإرهاب النووي.

المصدر: نوفوستي