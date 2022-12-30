تدمير الرأس الحربي للصاروخ الذي تم إسقاطه فوق بيلاروس

أفادت وكالة "بيلتا" للأنباء بأن الرأس الحربي للصاروخ الأوكراني الذي تم إسقاطه فوق بيلاروس مؤخرا قد تم تدميره اليوم الجمعة.

وذكرت وزارة الدفاع البيلاروسية الخميس، أن قوات الدفاع الجوي البيلاروسية اسقطت صاروخا معاديا، وقد سقط حطام الصاروخ قرب قرية جورباخ في منطقة إيفانوفو بإقليم بريست. وتبين لاحقا أنه صاروخ موجه مضاد للطائرات من طراز إس-300، وقد أطلق من أراضي أوكرانيا.

وفي مساء ذلك اليوم، ذكرت قناة "بيلاروسيا 1" التلفزيونية الحكومية أن الرأس الحربي للصاروخ الأوكراني لم يتم إبطاله على الفور، وكان من المخطط نقله إلى منطقة خالية لتدميره.

لاحقا أعلنت الوكالة في بيان أن" الرأس الحربي للصاروخ اس-300 الاوكراني الذي سقط في بيلاروسيا قد تم تدميره اليوم الجمعة".

يوم الجمعة، قال قائد سلاح الصواريخ المضادة للطائرات- التابعة للجيش البيلاروسي كيريل كازانتسيف إن لدى الجانب البيلاروسي تساؤلات حول الصاروخ الأوكراني الذي سقط على الأراضي البيلاروسية، علما بأن الاستفزاز المتعمد يبقى واحدا من الاحتمالات.

من جهته أعرب سكرتير مجلس الأمن البيلاروسي، ألكسندر فولفوفيتش خلال مقابلة أجراها مع وكالة سبوتنيك ــ بيلاروس، عن اعتقاده بأن سقوط الصاروخ نتيجة لحادث عرضي يبقى احتمالا ضعيفا.

ريا نوفوستي.