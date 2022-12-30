أردوغان: تركيا تؤيد انضمام الجبل الأسود إلى الاتحاد الأوروبي

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أنقرة تؤيد عضوية الجبل الأسود الكاملة في الاتحاد الأوروبي.

وقال أردوغان في مؤتمر صحفي في اسطنبول عقب محادثاته مع رئيس الجبل الأسود ميلو ديوكانوفيتش إن "الجبل الأسود هو شريكنا في "الناتو". وتركيا تؤيد عضوية الجبل الأسود الكاملة في الاتحاد الأوروبي".

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وأشار إلى أن تركيا تولي أهمية كبيرة للحفاظ على الاستقرار والتنمية الاقتصادية لدول جنوب أوروبا والبلقان. منوها إلى أن "الجبل الأسود تقدم مساهمة مهمة في هذه العملية".

وأكد أنه في عام 2021، وخلال زيارته للجبل الأسود، تم وضع هدف لرفع التجارة بين البلدين إلى مستوى 250 مليون دولار.

وتابع: "الأرقام خلال الـ11 شهر من هذا العام تظهر زيادة بنسبة 49٪ في التجارة. لقد وصلنا إلى 182 مليون دولار، وهذا رقم قياسي".

وقال إن استثمارات الشركات التركية في الجبل الأسود تجاوزت 67 مليون دولار. وإجمالي عدد الشركات التركية العاملة في الجبل الأسود يبلغ 3800 شركة.

المصدر: تاس