 
مباشر

أردوغان: تركيا تؤيد انضمام الجبل الأسود إلى الاتحاد الأوروبي

أخبار العالم

أردوغان: تركيا تؤيد انضمام الجبل الأسود إلى الاتحاد الأوروبي
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uh11

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أنقرة تؤيد عضوية الجبل الأسود الكاملة في الاتحاد الأوروبي.

وقال أردوغان في مؤتمر صحفي في اسطنبول عقب محادثاته مع رئيس الجبل الأسود ميلو ديوكانوفيتش إن "الجبل الأسود هو شريكنا في "الناتو". وتركيا تؤيد عضوية الجبل الأسود الكاملة في الاتحاد الأوروبي".

إقرأ المزيد
الاتحاد الأوروبي: انضمام 10 أعضاء جدد إلى الاتحاد سيتطلب إصلاحه
الاتحاد الأوروبي: انضمام 10 أعضاء جدد إلى الاتحاد سيتطلب إصلاحه

وأشار إلى أن تركيا تولي أهمية كبيرة للحفاظ على الاستقرار والتنمية الاقتصادية لدول جنوب أوروبا والبلقان. منوها إلى أن "الجبل الأسود تقدم مساهمة مهمة في هذه العملية".

وأكد أنه في عام 2021، وخلال زيارته للجبل الأسود، تم وضع هدف لرفع التجارة بين البلدين إلى مستوى 250 مليون دولار.

وتابع: "الأرقام خلال الـ11 شهر من هذا العام تظهر زيادة بنسبة 49٪ في التجارة. لقد وصلنا إلى 182 مليون دولار، وهذا رقم قياسي".

وقال إن استثمارات الشركات التركية في الجبل الأسود تجاوزت 67 مليون دولار. وإجمالي عدد الشركات التركية العاملة في الجبل الأسود يبلغ 3800 شركة.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين في حوار مع شي جين بينغ : التعاون الروسي الصيني عامل استقرار دولي والعمل جار على تعزيزه