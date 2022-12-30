لابيد يكشف فحوى ورقة تركها على مكتب نتنياهو قبل مغادرته

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق يائير لابيد، فحوى ورقة تركها على مكتبه قبل تسليمه لخلفه رئيس الوزراء الجديد بنيامين نتنياهو.

وكتب لابيد الذي أصبح رسميا رئيسا للمعارضة، في تغريدة نشرها على حسابه بموقع "تويتر": "تركت هذه على طاولة رئيس الوزراء".

وأرفق تغريدته بصورة ورقة مطبوع عليها كلمتي "رئيس الوزراء"، فيما كتب تحتها بخط اليد "لابيد - 2024"، في إشارة إلى تعهده بالعودة إلى المنصب في ذلك العام.

השארתי על השולחן בלשכת רה״מ. pic.twitter.com/DSlL5xP7M5 — יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) December 29, 2022

والخميس، أدت الحكومة الجديدة بقيادة نتنياهو رئيس حزب الليكود، اليمين الدستورية لتتسلم مهام عملها.

وتضم الحكومة الجديدة أحزابا من أقصى اليمين الإسرائيلي وسط مخاوف في الداخل والخارج من تداعيات نهجها المتشدد.

وغادر لابيد السلطة بعدما خسر معسكره الانتخابات التي جرت مطلع شهر نوفمبر الماضي، بعدما وصل معسكره إلى السلطة في 13 يونيو 2021.

المصدر: وسائل إعلام عبرية