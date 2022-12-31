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آخر التطورات في ساعات المساء للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأصداؤها /30.12.2022/

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آخر التطورات في ساعات المساء للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأصداؤها /30.12.2022/
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تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي تطورات الأحداث والتصريحات في ساعات المساء.

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