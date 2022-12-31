آخر التطورات في ساعات المساء للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأصداؤها /30.12.2022/
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uh0g
تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي تطورات الأحداث والتصريحات في ساعات المساء.
- مسؤول أمريكي سابق: كان على الولايات المتحدة الإصغاء لمطالب بوتين
- زاخاروفا: قانون الإعلام الأوكراني الجديد يشرعن قمع الإعلام
- موسكو تعلن إعادة إسكان أهالي ماريوبول وتأمين كافة الظروف الإنسانية لمعيشتهم
- عضو في البرلمان الأوروبي: مناهضة روسيا تهدد 21.9% من الأوروبيين بالوقوع تحت خط الفقر
- وزير خارجية النمسا يحذّر من تجاهل روسيا
- الرئيس الفرنسي السابق يؤكد تصريحات ميركل بأن اتفاقيات "مينسك" كانت لتوفير الوقت لقوات كييف
- سياسي فرنسي: زيلينسكي يخطط لـ"سرقة القرن"
- خبراء وكالة الطاقة الذرية يعلنون سماع دوي انفجارات قرب محطة زابوروجيه
- حزب "البديل من أجل ألمانيا" يطالب بحل سلمي في أوكرانيا
- الخزانة الأمريكية تنشر تعليمات حول تطبيق سقف الأسعار للمشتقات النفطية الروسية
- الطاقة الذرية تعلن انقطاع خط الطاقة الاحتياطي بمحطة زابوروجيه
- أوكرانيا تفسخ اتفاق استثمار وحماية المياه على الحدود مع روسيا
- الحكومة الأوكرانية: مساعدات الغرب بلغت 31 مليار دولار خلال 10 أشهر
- بوليانسكي: الحوار بين موسكو وكييف سيجري عاجلا أم آجلا
- قوات كييف تقصف دونيتسك بـ13 قذيفة خلال 5 دقائق
- "فورين بوليسي": واشنطن جنت أرباحا طائلة بتخويف أوروبا من روسيا
- خبير: الصين هي الرابح الأكبر في الأزمة الأوكرانية
- بوليانسكي: معظم أعضاء الأمم المتحدة يدركون أن توريد الأسلحة لأوكرانيا يطيل أمد النزاع
- واشنطن تحذر الصين من عواقب مساعدة روسيا في الالتفاف على العقوبات