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الولايات المتحدة.. السجن 16عاما لناشط يميني متطرف خطط لخطف حاكمة ولاية ميشيغن

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الولايات المتحدة.. السجن 16عاما لناشط يميني متطرف خطط لخطف حاكمة ولاية ميشيغن
AP
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حكم القضاء الأمريكي اليوم الثلاثاء على رجل بالسجن 16 عاما، بتهمة التآمر لخطف الحاكمة الديمقراطية لولاية ميشيغن الأمريكية غريتشن ويتمر.

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وبحسب لائحة الاتهام، اعتبر النشطاء أن الحاكمة "طاغية" بسبب القيود المرتبطة بكوفيد، وخططوا لخطفها من أجل إخضاعها لـ"محاكمة"، حيث قاد آدم فوكس (39 عاما) مجموعة من نشطاء اليمين المتطرف اعتقلوا في أكتوبر 2020،

وعمل النشطاء على مراقبة المنطقة المحيطة بمنزل الحاكمة الخاص بالإجازة، والتقطوا صورا لجسر اعتزموا تفجيره لصرف الأنظار خلال عملية الخطف.

و في بيان، أوضح المدعي الفدرالي السابق الذي عينته وزارة العدل للإشراف على المحاكمة أندرو بيرج قائلا: "كونوا مطمئنين أننا سنبذل قصارى جهدنا لإحباط مثل هذه المؤامرات".

من جهته، دفع آدم فوكس ببراءته خلال محاكمته، مدعيا أن عناصر ومخبرين متخفين من الشرطة الفدرالية أوقعوا به ودفعوا بالمجموعة إلى التخطيط والتدريب والتسليح.

في حين كانت محكمة ميشيغن قد قضت قبل أسابيع بسجن ثلاثة أعضاء آخرين من هذه المجموعة لمدة تراوح بين 7 و12 عاما.

المصدر: "فرانس برس"

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