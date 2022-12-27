إسبانيا.. الشرطة تضبط مركبا شراعيا بريطانيا محملا بأربعة أطنان من الحشيش (فيديو)

أعلنت الشرطة الإسبانية، ضبط 4.4 أطنان من مخدر الحشيش على متن مركب قبالة سواحلها الجنوبية كان متجها إلى أمريكا اللاتينية، وأوقفت شخصين يحملان الجنسية البريطانية عليه.

ووفقا للبيان: "قام عناصر الشرطة الوطنية، في عملية مشتركة مع سلطات الجمارك التابعة لوكالة الإيرادات وبمشاركة الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا، صادروا أكثر من أربعة أطنان من الحشيش على متن مركب شراعي بريطاني في خليج قادش".

🚩 Intervenido en #Cádiz un velero con + de 4 toneladas de hachís

🔹 Con destino a Sudamérica

🔹 Dos tripulantes británicos detenidos

🔹 Abordado después de ser auxiliado durante un temporal pic.twitter.com/i45pDRuLcI — Policía Nacional (@policia) December 27, 2022

وبحسب الشرطة الإسبانية، كانت السلطات الجمركية تراقب المركب بعد تلقيها معلومات بشأنه من الشرطة البريطانية، حيث أفادت المعلومات بأن "القارب سيستخدم لتحميل كمية كبيرة من الحشيش في المغرب لنقلها إلى أمريكا اللاتينية".

وأوضحت الشرطة، أن المركب أبحر باتجاه الساحل الغربي للمغرب حيث تلقى شحنة المخدرات، لكنه اضطر بعد ذلك للعودة إلى المياه الإسبانية بسبب سوء الأحوال الجوية في مضيق جبل طارق ليتفاجأ بسفينة السلطات الجمركية في انتظاره.

وبحسب البيان، تمكنت سلطات الجمارك الإسبانية من تفتيش المركب وعثروا على العديد من العبوات المصنوعة من مواد تستخدم لنقل المخدرات، بإجمالي 130 عبوة محتوية على حوالي 4400 كيلوغرام من الحشيش.

وأكدت السلطات، أنه تم نقل القارب إلى ميناء قادش وألقي القبض على أفراد طاقمه المكون من شخصين بريطانيين، وأشارت إلى إمكانية تنفيذ المزيد من الاعتقالات.

المصدر: نوفوستي