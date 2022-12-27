الصناعة الروسية تتوقع بدء تجميع سيارات "أوروس" في الإمارات عام 2024

أعلن وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف، أنه من المحتمل بدء تجميع مركبات "أوروس" في الإمارات العربية المتحدة في عام 2024، إلى جانب افتتاح وكالة هناك.

وقال: " الإماراتيون يمتلكون توازنا، ويحتفظون بهذه النية.. أعتقد أن العام المقبل سيكون تنظيميا، وعلى الأرجح، سيبدأ التجميع في الإمارات عام 2024، بالتزامن مع فتح الوكالة هناك"

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وفي سبتمبر، قال الرئيس التنفيذي لشركة "أوروس"، نيكولاي خودوسيفيتش، إن الشركة تعمل مع المساهم الإماراتي بتوازن، على تطوير شبكة وكلاء الشركة في البلاد، وأشار إلى أن خطط إطلاق "التجميع الإضافي" لسيارات "أوروس" في الإمارات لا تزال سارية.

ومركبات "أوروس" هي عبارة عن مجموعة من السيارات التنفيذية، تم إنشاؤها منذ عام 2013 بأمر من وزارة الصناعة والتجارة الروسية.

ويتضمن المشروع تطوير مجموعة من المركبات لاستبدال أسطول السيارات الرسمية لموظفي الخدمة المدنية والمبيعات التجارية.

ومنذ مايو 2021، تم إنتاج السيارات بكميات كبيرة في مصنع "أوروس" في يالبوغا بجمهورية تتارستان، وفي الوقت الحالي، يتم إنتاج مركبات من طراز "أوروس سينتا"، و"كومندنت" للطرق الوعرة.

المصدر: تاس