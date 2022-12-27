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باريس تزود وارسو بقمرين صناعيين للمراقبة

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باريس تزود وارسو بقمرين صناعيين للمراقبة
youtube/ Forces News
صورة تعبيرية
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أعلن وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو، عبر حسابه في "تويتر"، عن توقيع بولندا اتفاقية مع فرنسا لشراء قمرين صناعيين للمراقبة.

وكتب الوزير: "خلال رحلتي إلى وارسو، ونتيجة للمفاوضات مع زميلي البولندي، وقعنا اتفاقية بشأن بيع قمرين صناعيين فرنسيين للمراقبة"، ووفقا له، فإن "هذا العقد الكبير يوضح ثقة بولندا في التكنولوجيا والصناعة الفرنسية."

وقال ليكورنو: "العقد دليل على العلاقات العميقة التي توحد فرنسا وبولندا في مجال الدفاع، وينص على خلق 500 فرصة عمل إضافية في فرنسا في غضون خمس سنوات".

وفي رسالة نشرتها وزارة الدفاع البولندية على موقع "تويتر" يوم الثلاثاء، تم التأكيد على أن العقد ينص أيضا على الاستحواذ على محطة أرضية لمعالجة الصور المستلمة.

المصدر: تاس

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