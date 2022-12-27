إيراني ينتحر في فرنسا

أقدم مواطن إيراني على الانتحار أمس الاثنين، ملقيا بنفسه في نهر الرون بمدينة ليون الفرنسية، احتجاجا على على الأوضاع في بلده.

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وأفادت "فرانس برس" نقلا عن الشرطة بأنه تم العثور على جثة المواطن الإيراني البالغ 38 عاما في النهر مساء أمس، فيما تعذر إنعاشه، بالرغم من مساعي عناصر الإسعاف الذين نقلوه إلى الضفة.

وفي مقطع فيديو نشره بمواقع عدة للتواصل الاجتماعي قبل الإقدام على فعلته، قال الرجل: "خسرنا الكثير من الفتيان والفتيات ولا بد من فعل شيء".

وأضاف: "قررت الانتحار في نهر الرون، في تحد يظهر أننا نحن، الشعب الإيراني، تعبنا جدا من هذا الوضع..عندما ستشاهدون هذا الشريط، سأكون ميتا".

وتشهد إيران موجة احتجاجات غير مسبوقة تعتبرها طهران "أعمال شغب"، إثر وفاة الشابة مهسا أميني بعد توقيفها في طهران من جانب شرطة الأخلاق.

المصدر: "فرانس برس"