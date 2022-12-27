الرئيس الصربي يتهم المجتمع الدولي بتصعيد الصراع في كوسوفو وميتوهيا

اتهم الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، المجتمع الدولي بتصعيد الصراع في كوسوفو وميتوهيا.

وأدان فوتشيتش، الحظر الذي فرضته سلطات بريشتينا أمس على دخول البطريرك، بورفيري، لصربيا وعرقلة زيارته لضريح بطريركية بيتش.

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وأعرب عن أسفه لبيان الاتحاد الأوروبي، بخصوص توتر الأوضاع في الإقليم، ووصفه بـ "المخجل"، واتهم المجتمع الدولي، بالتآمر مع ألبان كوسوفو، لطرد الصرب من إقليم كوسوفو وميتوهيا.

تصاعدت وتيرة الأوضاع في إقليمي كوسوفو وميتوهيا في الـ 6 من ديسمبر الماضي، عندما بدأت قوات خاصة من جمهوورية كوسوفو غير المعترف بها، مصحوبة بدوريات من بعثة الاتحاد الأوروبي في كوسوفو، بالاستيلاء على مباني اللجان الانتخابية شمالي كوسوفو وميتوهيا.

المصدر: تاس