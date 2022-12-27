بيربوك: طريق أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي ستكون طويلة وصعبة

صرحت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، بأن طريق أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي ستكون طويلة وصعبة، على الرغم من أن قادة الاتحاد يدعمون كييف في عملية تغيير التشريعات الوطنية.

وقالت بيربوك في مقابلة مع قناة Digi 24 التلفزيونية الرومانية: "الأوكرانيون يرون المستقبل في أوروبا، في الاتحاد الأوروبي، لكن الطريق إلى هناك ستظل طويلة وبالطبع صعبة في بعض الأحيان، لكننا نبذل قصارى جهدنا لدعم أوكرانيا في عملية مواءمة نظامها القانوني ومعاييرها مع معايير الاتحاد الأوروبي، مما يمهد الطريق للانضمام".

وبحسب رأيها، يجب على قيادة الاتحاد الأوروبي أيضا الاستعداد، لأنه لا يكفي مجرد "رفع أعلام جديدة فوق مبنى المجلس في بروكسل".

وقالت الوزيرة: "نحتاج إلى التفكير في كيفية القدرة على التصرف واتخاذ القرارات في اتحاد موسع، ولهذا السبب ندعم الإصلاحات، على سبيل المثال، تطبيق نظام تصويت بأغلبية مؤهلة في عدد من المجالات".

يذكر أن رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي وافقوا في القمة التي عقدت في بروكسل في 23 يونيو، على منح أوكرانيا ومولدوفا وضع المرشحين للانضمام إلى الاتحاد، كما أعلنت القمة استعدادها لمنح جورجيا صفة مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بعد استيفائها لعدد من الشروط.

والحصول على وضع المرشح، هو مجرد بداية رحلة طويلة إلى حد ما للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، إذ كانت تركيا مرشحة منذ 1999، ومقدونيا الشمالية منذ 2005، والجبل الأسود منذ 2010، وصربيا منذ 2012، بينما كانت كرواتيا آخر من انضم إلى الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي حدث عام 2013، واستغرقت عملية انضمامها عشر سنوات.

المصدر: نوفوستي