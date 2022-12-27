الخارجية الروسية: الاتحاد الأوروبي فشل في تحقيق أي نتائج في مفاوضات كوسوفو

صرح السفير الروسي لدى صربيا، ألكسندر بوتان خارتشينكو، بأن الاتحاد الأوروبي أظهر عدم قدرته على تحقيق أي نتائج مثمرة في مفاوضات كوسوفو.

وأضاف خارتشينكو، في مقابلة مع وكالة Tanjug الصربية، أن فشل الاتحاد الأوروبي في تحقيق أي نتائج في مفاوضات كوسوفو، بمثابة انهيار كامل لمحادثات بروكسيل.

وأشار إلى أن واشنطن بإمكانها الضغط على بريشتينا، لوقف الأعمال العدائية التي تقوم بها سلطات إقليم كوسوفو "غير المعترف به" من طرف واحد، إذا رغبت بذلك، وأن امتناعها عن ذلك بمثابة الضوء الأخضر لاستمرار أعمال العنف والشغب.

كما شدد، على أن منع بريشتينا البطريرك الصربي، بورفيري، من دخول المقاطعة الصربية قبيل عطل أعياد الميلاد، تصرف غير مقبول.

وأكد أن بريشتينا تسعى بهذه الخطوة إلى حظر، أو إنهاء الكنائس الأرثوذكسية والصربية في كوسوفو وميتوهيا.

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وفي اليوم السابق، صرح وزير الدفاع الصربي، ميلوس فوسيفيتش، ووزير الداخلية، براتيسلاف غاسيتش، بأن القائد الأعلى للقوات المسلحة، الرئيس ألكسندر فوتيتش، أوعز برفع حالة التأهب في البلاد.

وفي وقت سابق، وضعت سلطات كوسوفو قواتها في حالة تأهب قصوى، وأصدرت تعليمات لـ 1.5 ألف مسؤول بالبقاء في أماكن خدمتهم العسكرية.

ومن جهته أكد الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، أنه سيبذل جهده للحفاظ على السلام والاستقرار.

المصدر: تاس