آخر التطورات في ساعات المساء للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأصداؤها /27.12.2022/
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تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي تطورات الأحداث والتصريحات في ساعات المساء.
- بوتين يوقع مرسوما ردا على فرض أسعار لبيع النفط يحظر بموجبه توريد النفط والمنتجات النفطية من روسيا للدول والجهات التي تفرض سقفا سعريا في العقود
- وزارة الدفاع الروسية تعلن القضاء على أكثر من 200 جندي أوكراني وتدمير عشرات الآليات والمعدات العسكرية
- لحظات استهداف وتدمير مواقع أوكرانية بمدافع "Giatsint-B " الروسية خلال العملية الخاصة
بيربوك: طريق أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي سيكون طويلا وصعبا
يتبع...