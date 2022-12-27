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الاستخبارات الإسرائيلية تكشف هوية منفذ تفجيري القدس الشهر الماضي

أخبار العالم

الاستخبارات الإسرائيلية تكشف هوية منفذ تفجيري القدس الشهر الماضي
Gettyimages.ru
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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، اعتقال منفذ هجوم في مدينة القدس الشهر الماضي بواسطة زرع عبوتين ناسفتين.

وكشفت الجهات الأمنية الإسرائيلية، عن هوية المتهم بزرع عبوتين ناسفتين، بالقرب من محطتي حافلات في القدس الغربية، المهندس الميكانكي، إسلام فروخ، البالغ 26 عاما، من سكان منطقة كفر عقب، الواقعة بين مدينتي رام الله والقدس، ويحمل الهوية الإسرائيلية.

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وأشارت أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، إلى أن فروخ يحمل فكرا "سلفيا داعشيا" مطابقا لـ "الفكر الداعشي"، وأنها عثرت بحوزته على سلاح من نوع "كارلو"، وعبوة ناسفة، كان يعتزم زرعها في منطقة أخرى.

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وأفادت، بأن عناصرها عثروا في مناطق الضفة الغربية على 5 أنابيب، وصفوها بـ "المشبوهة"، وملابس استخدمها المتهم فروخ خلال تنفيذ العملية، وخوذة رأس، وأدوات أخرى.

وأسفر التفجيران اللذان كان بينهما فارق زمني قرابة النصف ساعة، عن مقتل إسرائيليين، وإصابة أكثر من 20 بين حالات، طفيفة إلى متوسطة.

 

 

المصدر: RT

 

 

 

 

 

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